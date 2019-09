In casa Imperia alla fine della sfida vinta per 3-0 contro il Finale che vale al momento il primato solitario (aspettando i recuperi), c'è un mister Alessandro Lupo molto soddisfatto per i tre punti che elogia la squadra per aver superato un avversario organizzato.

Imperia-Finale 3-0: il post partita di mister Alessandro Lupo