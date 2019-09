Calcio, Promozione, 2a giornata. Spiccano Taggia-Ceriale e Ventimiglia-Bragno

Il campionato di Promozione fa scendere in campo le sue squadre in una seconda giornata anche qua dimezzata per il maltempo visto che non si disputeranno Celle Ligure-Dianese&Golfo, Legino-Camporosso e Serra Riccò-Veloce Savona: seguite il resto della giornata nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Le sfide principali di questo turno arrivano dall'imperiese, dove Taggia e Ventimiglia ospiteranno Ceriale e Bragno: i giallorossi vogliono la seconda vittoria di fila, mentre i granata davanti al pubblico amico non possono sbagliare.

La Sestrese, dopo aver saputo di dover rigiocare la sfida contro il Legino, è di scena sul campo della Praese. L'Arenzano va a caccia di un risultato positivo dopo il brutto debutto e sfiderà in trasferta il Via dell'Acciaio. Chiude questo turno di campionato il match della Loanesi contro il Varazze.