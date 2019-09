Calcio, Promozione. Taggia, primato nel segno di un Luca Gambacorta formato super: "Vittoria che fa morale, ma piedi per terra"

Il Taggia ha superato in rimonta il Ceriale per 2-1 e si gode il primato a punteggio pieno, in una giornata costellata da rinvii per il maltempo. In rete per i giallorossi contro i savonesi anche Luca Gambacorta, sempre più decisivo per la squadra di mister Siciliano:

"La vittoria contro il Ceriale fa morale, ma restiamo con i piedi per terra. A livello personale sapevo di trovare un grande gruppo.

Dove possiamo arrivare? Dipende solo da noi, per adesso pensiamo a fare bene di partita in partita".