Calcio, Promozione. Taggia, Siciliano si gode il momento: "Questa vittoria vale tanto. I miei ragazzi hanno avuto le palle"

Il Taggia si gode il primato in coabitazione con il Varazze in Promozione (ma altre squadre possono raggiungerle visto i rinvii per il maltempo) grazie alla rimonta sul Ceriale.

Nel post partita tutta la soddisfazione in casa giallorossa per il tecnico Simone Siciliano: "Per quello che abbiamo costruito questa vittoria vale tanto. Andare sotto senza aver preso un tiro in porta era esagerato..

I miei ragazzi sono da elogiare tutti, una squadra senza palle non la vinceva questa partita e anche se il campo era pesante abbiamo costruito tanto. E' dal 5 di agosto che questi giocatori non mollano un centimetro: chapeau".