Calcio, Promozione. Ventimiglia-Bragno 1-1: il racconto del match di Pino Fedrighi

PROMOZIONE: VENTIMIGLIA-BRAGNO 1-1

Il Ventimiglia deve rinviare la prima vittoria in questo campionato, non riuscendo a battere un ostico Bragno.

Malgrado il dominio territoriale per buona parte dell' incontro, è riuscito ad evitare la beffa della sconfitta solo al 75'. La squadra di mister Luccisano, nuova in diversi settori del campo, deve ancora trovare la giusta amalgama per arrivare agli scopi prefissi in questa stagione. Per quello che si è visto oggi, per esempio, occorre più concretezza in attacco: si è contato almeno una dozzina di occasioni da rete e fra queste alcune andavano sfruttate meglio.

Purtroppo, si sono evidenziati errori difensivi, determinante, quello del vantaggio ospite. Già al 5', A. Rea, impegna il portiere dopo aver superato in dribbling un paio di avversari, poi al 16', subisce un contatto in area avversa richiamando il rigore Al 25', doppia conclusione di Salzone: il primo tiro va fuori a fil di palo, il secondo in qualche modo è deviato dal portiere. Al 33' Scappatura tira alto e al 39', Olivieri mette fuori. Al 44' velo di Salzone a liberare al tiro Rea il quale però perde l'attimo venendo anticipato da Ndiaye. A sorpresa, al 45' la beffa: Fenoglio di testa anticipa Peirano e mette dentro.

Nella ripresa, in apertura, punizione di Ventre ben respinta dal portiere.Rischia, subito dopo il Ventimiglia: Gallo, a centrocampo, si fa sfuggire un pericoloso pallone consentendo il contropiede ospite sventato in extremis da Scognamiglio su Zunino. Al 50' Ventre spreca calciando a lato e ci riprova poi al al 57' sfiorando il palo. Il più che meritato pareggio, giunge al 75': cross di Ventre in area dove Salzone, libero da marcature, gira di testa in rete.

I frontalieri credono nella vittoria e hanno ancora un' opportunità al 85' quando un cross basso di Addiego viene intercettato dal portiere ospite sull'accorrere di Scappatura e Salzone.