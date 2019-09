Pippo Scalzi, doppietta pesante al Vado: l'attaccante premiato come migliore in campo contro i rossoblu (foto Sanremese Calcio)

La Sanremese supera per 3-0 il Vado e decisivo sul match è senza dubbio la doppietta di Filippo Scalzi, partito titolare e autore di una prestazione coi fiocchi.

Nel post partita, l'attaccante biancoazzurro, è stato premiato come migliore in campo del match: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione e finalmente sono arrivati i tre punti. Ora testa subito al Savona per la partita di coppa".