Domenica 29 settembre, appuntamento con la 5a edizione di ‘Diversamente rally’ organizzata da Lions Club Host e 3F Competition

Domenica 29 settembre, si terrà la 5a edizione di ‘Diversamente rally’ organizzata da Lions Club Host e 3F Competition.



“Quest'anno per la prima volta – spiegano gli organizzatori - saranno presenti gli stand della Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili Urbani, la partecipazione dei Rangers d’Italia, Ravatti con prototipi costruiti artigianalmente, Lega Navale Italiana sezione di Sanremo, Moto Club Valle Argentina. La manifestazione si svolgerà presso Portosole di Sanremo, dalle ore 10 alle ore 17. Al mattino gireranno i bambini delle varie associazioni per terminare ad oltranza con tutti i bambini. Il ricavato della giornata, particolarmente dedicata ai ragazzi diversamente abili, sarà totalmente devoluto in beneficenza”.

Le auto e i piloti saranno: Fidale (Peugeot 208 r2), Lacola (Subaru Imprezza), Lanteri (Ford Escort Cosworth), Gianberardino (Citroen C2 r2), Viale (Ford Escort Rs), Baru's (Toyota Celica Turbo), Romandetto (Lancia Delta 4wd).

Per info e contatti: 327/7647613 (Emanuele), 339/3576331 (Luca).