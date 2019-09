Basket. BKI Imperia/Olimpia Taggia, gli Under 13 sbancano il Torneo di Ceva. Coach Bonfante: "Buona competizione per amalgamare il gruppo"

Bellissima esperienza per i ragazzi di coach Bonfante e coach Traverso, che in quel di Ceva, hanno partecipato all'annuale torneo del fungo riservato alla categoria Under 13.

Con la formula del girone all'italiana, la squadra composta da BKI Imperia e Olimpia Taggia hanno affrontato e superato 4 formazioni avversarie: Cairo, Mondovì, Albenga e Ceva vincendo così il torneo.