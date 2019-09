Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, arriva la prima vittoria. Manuele Fiore: "Ho visto miglioramenti"

La pioggia non ferma il Don Bosco Valle Intemelia. La prima squadra vince la sua prima partita nella Coppa Liguria di Prima Categoria. I biancorossi guidati da mister Manuele Fiore hanno infatti sconfitto l'Area Calcio Andora per 2-1.

Nonostante la pioggia fitta il Don Bosco Vallecrosia Intemelia inizia alla grande la partita segnando un gol grazie a Calvini su calcio di rigore. Gli avversari rimontano poco dopo e così il primo tempo si chiude con un pareggio. Nel secondo tempo i biancorossi non perdono la speranza, danno il meglio di se stessi mettendo in atto delle ottime azioni e alla fine arriva il secondo gol, grazie a Giovinazzo, che segna la vittoria in casa.

"E' stata una partita abbastanza equilibrata per entrambe le squadre – dichiara mister Manuele Fiore – che si è sbloccata con un episodio, un rigore. I ragazzi sono rimasti più in partita rispetto alle precedenti, erano più concentrati e hanno sviluppato bene il gioco.

Mi fa piacere notare questo miglioramento, vuol dire che stiamo lavorando bene. Ovviamente bisogna continuare così, la strada è lunga, ma la squadra è unita, compatta, concentrata e si aiuta e questo è positivo. Inoltre i giovani si stanno applicando bene perciò spero che tutti continuino così".

"L'idea che ci siamo prefissati è quella giusta - commenta alla fine della partita il presidente Vincenzo Todaro - sono felice dei giovani che abbiamo inserito, come i 2003, Rocco Giovinazzo e Giacomo Andrenacci, e gli altri 2002. E' bello vedere che i giocatori più esperti aiutano i giovani. Spero che inizieremo il campionato con il piede giusto affinché si prospetti un futuro roseo per questo gruppo che ha davvero fatto un salto di categoria. Hanno retto molto bene finora".

Nel primo tempo hanno giocato Palladino, Saba, Arena, Teodoro, Andrenacci, Cane, Grandi, Calvini, Inconis Marcucci e De Flavis. Nel secondo tempo sono entrati in campo Giovinazzo al posto di Inconis, Gagliardi ha sostituito Saba, Boussaha ha dato il cambio a Marcucci, mentre Verardo a Cane.