E' un appuntamento quasi ciclico quello dell'anticipo tra Finale e Cairese. Spesse volte al Borel, (l'ultima in Coppa Italia), i giallorossi e i gialloblu si sono affrontati 24 ore prima dell'appuntamento canonico e anche nel prossimo week end potrebbe avvenire ciò.

Le due squadre hanno infatti presentato la richiesta per affrontarsi sabato pomeriggio alle ore 16:00, in attesa del via libera da parte della Federazione.