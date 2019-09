Calcio giovanile. Juniores, Imperia-Genova Calcio è un rocambolesco 3-3 (FOTO)

JUNIORES D'ECCELLENZA: IMPERIA-GENOVA CALCIO 3-3

Si è disputata sabato scorso, sul campo comunale 'Aicardi' di Pontedassio, la partita del Campionato Regionale Juniores (2a giornata di andata) tra Imperia e Genova Calcio.

Il match è terminato con il risultato di 3-3 al termine di una gara combattuta, ma corretta. Partita equilibrata nella prima frazione di gioco, con un leggero predominio territoriale da parte dei padroni di casa.

Nella seconda frazione di gioco, la squadra ospite d'cresciuta e ha realizzato il doppio vantaggio, ma a sette minuti dalla fine l'Imperia ha realizzato il goal del pareggio definitivo.

Da sottolineare che la squadra genovese e' rimasta in inferiorità numerica in quanto il difensore della stessa è stato espulso al 37' minuto del secondo tempo per doppia ammonizione. La partita si è conclusa dopo sei minuti di recupero. L'incontro è stato diretto dall'arbitro della sezione AIA di Imperia Alex Dellerba che ha notificato sei ammonizioni, tre per parte e un'espulsione a carico degli ospiti.

