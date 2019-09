Calcio giovanile. Ventimiglia, nel fine settimana ottimi risultati per le compagini granata: gli under 16 sbancano Cairo Montenotte

E' stato un fine settimana decisamente positivo per le giovanili del Ventimiglia. Bilancio: un pareggio e due vittorie.

Gli under 17 granata in casa contro la Voltrese hanno pareggiato per 1-1, con la rete che è stata realizzata da Sparma.

Gli under 16 sono invece riusciti ad espugnare il non facile campo di Cairo Montenotte per 2-1: i gol granata portano la firma di Comi (rigore) e di Schittzer.

Sul campo di casa, infine, gli under 15 hanno letteralmente travolto il Pro Pontedecimo. L'incontro è terminato 6-0 con reti di Bertone, Schittzer, Verardi e una tripletta di Santanocito.