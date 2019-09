PROMOZIONE: TAGGIA-CERIALE 2-1

Il Taggia supera per 2-1 il Ceriale in rimonta e scatta insieme al Varazze, al momento, in testa alla classifica del campionato di Promozione.

I biancoblu vanno in vantaggio ad inizio ripresa, grazie ad un rigore realizzato da Daddi. I giallorossi riprendono la sfida con Gambacorta e passano avanti grazie a Ferrigno.

Riviviamo tutte le emozioni del match nella galleria di scatti realizzata da Elena Andreo.