PROMOZIONE: VENTIMIGLIA-BRAGNO 1-1

Il Ventimiglia non va oltre il risultato di 1-1 in casa contro il Bragno, in un match dove i granata avrebbero meritato qualcosa in più.

I frontalieri reagiscono allo svantaggio subìto nel primo tempo da Fenoglio, andando a pareggiare con Salzone, tre reti in due partite: riviviamo tutte le emozioni del match negli highlights realizzati da Franco Rebaudo.