La Sanremese ottiene la prima vittoria in campionato e con un rotondo 3-0 supera il Vado tra le mura amiche del 'Comunale'.

A decidere il match sono la doppietta di Scalzi e la rete di Lo Bosco. Per i rossoblu questo è un passo indietro che conferma il momento non semplice dei savonesi in trasferta.

Riviviamo tutte le emozioni della sfida nella galleria si scatti realizzata da Fabio Pavan.