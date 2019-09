Sport acquatici. Vele d'Epoca di Imperia insignite del Premio Assonautica Awards 2019

Si è svolto nel pomeriggio di sabato, presso lo stand di Assonautica Italiana, nel prestigioso scenario del Salone Nautico Internazionale di Genova la cerimonia di assegnazione della seconda edizione degli Assonautica Awards.

Le Vele d’Epoca di Imperia sono state insignite, alla presenza del Presidente Nazionale Alfredo Malcarne, di questo importante riconoscimento per l’edizione 2019 terminata l’8 settembre scorso. Un'edizione segnata da grandi novità, su tutte la volontà di realizzare annualmente il Raduno, il supporto alla spedizione Best Explorer e la nascita del Trofeo Riviera che sancisce la partnership tra Imperia e il Principato di Monaco.

"E' stata una bellissima e inaspettata sorpresa la notizia di questo premio – commenta il Presidente di Assonautica Imperia Enrico Meini – e un grande onore essere presenti alla cerimonia di premiazione in un contesto così autorevole come quello del Salone Nautico. Questo riconoscimento è per tutta la squadra che ha permesso la riuscita del Raduno 2019 e che ha creduto nel ritorno all’annualità delle Vele d’Epoca, sostenendoci fin dal principio.

In primis, il Sindaco Claudio Scajola, al quale va il merito del rinnovato rapporto di collaborazione con lo Yacht Club de Monaco, e tutta l’Amministrazione sempre disponibile e di grande supporto. Lo Yacht Club Imperia che ha organizzato un perfetto campo di regata in mare permettendo agli equipaggi di divertirsi e regattare in perfette condizioni. La Go Imperia che con gli uffici e gli ormeggiatori è stata al fianco dello staff organizzativo prima e durante la manifestazione. La Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carige, Regione Liguria per il loro contributo, tutti gli sponsor e partner tecnici.

Calata Anselmi tornerà ad ospitare le Regine del Mare dal 10 al 13 settembre 2020, siamo già al lavoro per la prossima edizione. Questo premio conferma che la rotta è quella giusta".