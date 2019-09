Volley maschile. NLP Sanremo, tutto pronto per l'inizio della nuova stagione: dal Colombo Genova ecco Alessio Filippi e Massimiliano Matani

La Nuova Lega Pallavolo Sanremo si sta preparando per la nuova stagione agonistica 2019/2020, con molte interessanti novità nel campo maschile.

La società sanremese torna ad occuparsi esclusivamente del settore giovanile e in particolare giocherà i prossimi campionati Under 16, Under 14 e Under 13. Il debutto della squadra Under 14 avverrà domenica 29 settembre nel Trofeo Enrico Chiavari sui campi del Mercato dei Fiori dalle ore 10 in poi.

La nidiata dei nati negli anni 2005 e 2006 ha portato ad un consistente numero di giocatori, 23/24, che costituiscono l'ossatura portante a disposizione dei due coach Michele Minaglia e Andrea Lanteri, chiamati a proseguire il lavoro svolto l'anno scorso anche da Massimiliano Ciogli responsabile della squadra di Serie C e dell'Under 18.

La società ringrazia il coach Ciogli per l'ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni ricchi di risultati positivi. E proprio questi successi raggiunti nel 2018/19 hanno dato slancio al settore maschile. La retrocessione indolore dalla Serie C alla Serie D è stata abbondantemente bilanciata dalla splendida cavalcata dell'Under 18 che si è aggiudicata il campionato del Comitato Liguria Ponente per il secondo anno consecutivo, terminata con la sconfitta nella finalissima ligure contro la corazzata Colombo Genova.

Lo squadrone genovese, ai vertici nazionali, ha chiesto e ottenuto dalla NLP la possibilità di ingaggiare due giocatori della società del presidente Cesare Fagnani: Alessio Filippi e Massimiliano Matani faranno parte dell'organico per la disputa della Serie C e dell'Under 18. Altri tre giocatori ormai ex NLP si sono accasati nel VT Finale Ligure per giocare gli stessi due campionati di C e Under 18: si tratta di Pietro Ballestracci, Alfredo Canevese e Manuel Travella.

Queste dimostrazioni di interesse per giovani che sono cresciuti nelle file della NLP ha convinto la società a dedicarsi nuovamente allo sviluppo del settore giovanile che va comunque incrementato con nuove leve. Per questo motivo la Nuova Lega Pallavolo Sanremo invita a provare questo sport tutti i ragazzi , leva 2005/2006/2007/2008, compresi quelli che a volley magari non hanno mai giocato. Gli allenamenti e le successive partite, amichevoli e ufficiali, si svolgeranno presso il Polo Sportivo di Valle Armea ma anche sui campi del Liceo Cassini e di Villa Citera.