Atletica. Il sanremese Fabrizio Pertile vince il Meeting Internazionale

Dopo il quinto posto europeo nel salto in lungo con la maglia azzurra per l'atleta sanremese Fabrizio Pertile allo Stadio Armando Picchi di Jesolo, in provincia di Venezia, dove si sono svolti in i Campionati Europei Master di atletica leggera su pista

L'atleta tesserato per il Cus Genova centra la vittoria nel prestigioso Meeting Internazionale di Bellinzona in Svizzera, dove conclude la stagione agonistica vincendo nel salto in lungo: "Sono molto contento di essermi rifatto dopo gli Europei che purtroppo non sono andati secondo le aspettative ci hanno fatto gareggiare in condizioni disastrose con 3 metri al secondo di vento contrario che ha causato diversi infortuni, tra cui il mio che ha compromesso completamente la gara.

Ho rimediato una doppia contrattura ai polpacci dopo appena un salto, vanificando mesi di lavoro e una medaglia che era alla mia portata. Sono felice di aver vinto qui in Svizzera, ora un mese di riposo e poi si riparte con la preparazione in vista dei Campionati Europei indoor in Portogallo e i Campionati Mondiali Master in Canada".