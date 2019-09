Calcio a 5. Il Beck's Team vince il 'Memorial Giulio Biancheri' ed è campione di Seborga

Si è chiusa con la vittoria del Beck’s Team la prima edizione del torneo di calcio a 5 'Memorial Giulio Biancheri', organizzato da Ponente Emergenza lo scorso fine settimana presso il campo sportivo 'Andrea Orrigo' di Dolceacqua.

Ridotta ad un solo giorno a causa delle condizioni meteorologiche, la manifestazione di beneficenza ha visto la partecipazione di cinque squadre che si sono anche contese gli ultimi due trofei ancora da assegnare da parte della Federazione Calcistica del Principato di Seborga per la stagione 2018/2019 che si è così ufficialmente conclusa.

La gara d'esordio ha proposto l’ormai classico derby fra le rappresentative del Ponente con la nazionale di Seborga opposta alla Tera Brigasca Riviera dei Fiori nel match che assegnava il trofeo Giorgio I 2019 quest’anno giocato tramite la categoria open. Come sempre grande presenza in campo dei ragazzi della Spes Auser di Ventimiglia impegnati in una partita tiratissima vinta per 12-11 dalla Tera Brigasca e che ha onorato come sempre al meglio la memoria dell'indimenticato Principe Giorgio Carbone.

E' toccato poi ad Airole Pro Seborga, Beck’s Team e Atelier 443 scendere in campo per il primo Memorial Giulio Biancheri valido anche come campionato nazionale 2019 di calcio a 5 maschile di Seborga. Dopo la netta vittoria del Beck’s Team nel primo match contro l’Atelier 443 anche l’Airole Pro Seborga ha guadagnato subito tre punti contro il team ventimigliese. Nella gara decisiva il Beck’s Team ha ottenuto poi la vittoria finale conquistando il trofeo organizzato da Ponente Emergenza e laureandosi così anche campione 2019 di Seborga per il calcio a 5 maschile.

Ben tre giocatori a pari merito hanno conquistato il titolo di capocannoniere del torneo con Vincenzo Gullace dell’Airole Pro Seborga, Fabio Topa e Giuseppe Rao del Beck’s Team autori di ben 7 reti a testa. Lo stesso Rao ha poi ottenuto il riconoscimento di miglior giovane… nello spirito, assegnato dagli organizzatori con criteri non anagrafici ma per premiare la consueta disponibilità, simpatia e passione per il calcio del grande Capitano della squadra vincitrice. Sempre del team primo classificato è stato anche il miglior portiere Matias Cedeno mentre il premio di miglior giocatore generale è stato assegnato a Christian Biancheri dell’Airole Pro Seborga.

A margine del torneo la FCPS si è poi complimentata col coordinatore dell’evento Carmine Di Matteo, volontario di Ponente Emergenza nonché portiere dell’Airole FC e della nazionale seborghina ringraziandolo calorosamente per aver permesso di chiudere al meglio la ricca stagione 2018-19 della Federazione Calcistica del Principato. Gli organizzatori hanno quindi concluso la giornata di sport ringraziando tutti i partecipanti e dando appuntamento alle iniziative future sempre all’insegna del divertimento e della solidarietà.

Trofeo Giorgio I 2019

Principato di Seborga vs Tera Brigasca Labaj Riviera dei Fiori 11-12

Memorial Giulio Biancheri – Trofeo Ponente Emergenza – Campionato calcio a 5 maschile 2019 di Seborga

Atelier 443-Beck's 2-12

Airole Pro Seborga-Atelier 443 11-8

Beck's-Airole Pro Seborga 8-4

Classifica: Beck's 6 punti, Airole Pro Seborga 3, Atelier 443 0

Formazione Beck’s Team: Matias Cedeno, Fabio Topa, Davide Melini, Roberto Cianci, Riccardo Priani, Giuseppe Rao, Francesco Cardinale.