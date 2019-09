Calcio, Coppa Italia Serie D: Senthuran Lingamoorthy di Genova arbitrerà il sentito derby Sanremese-Savona

Grande attesa per il derby di Coppa Italia Serie D tra Sanremese e Savona, valido per i 32esimi di finale della competizione e in scena mercoledì pomeriggio alle ore 15.00 al 'Comunale' di Sanremo.

A dirigere il match sarà Senthuran Lingamoorthy di Genova, coadiuvato da Marat Ivanavich fiore e Nicolò Fucaro sempre della sezione di Genova.

La Sanremese arriva a questo appuntamento dopo la vittoria per 3-0 sul Vado, mentre il Savona è restato fermo e ha dovuto saltare il match interno con la Fezzanese, causa maltempo.