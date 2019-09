Calcio, Eccellenza. Imperia, l'inizio è da grande squadra: nel mirino dei neroazzurri c'è l'Albenga

Grande inizio di campionato per l'Imperia

L'Imperia ha cominciato il campionato di Eccellenza in una maniera convincente, tanto da raggiungere la vetta solitaria momentanea dopo 180 minuti di gioco, anche se la seconda giornata va completata.

L'analisi in casa neroazzurra. Una doppia vittoria arrivata con la media dei tre gol a partita, conferma che l'attacco sembra essere il reparto più in forma. Ma anche la difesa sembra funzionare visto la porta imbattuta contro il Finale rispetto alle sfide precedenti di coppa italia e all'esordio sul campo del Pietra Ligure. Merito anche della preparazione atletica realizzata da Matteo Fiani e l'esperienza nello staff di una figura come Gianni Minori.

Obiettivo Albenga. Questa Imperia targata Lupo assomiglia molto alla Roma di Fonseca: grande gioco d'attacco, difesa che rischia qualcosa ma efficace nelle ultime uscite. E ora c'è la grande sfida del 'Riva' contro la quotata Albenga del patron Colla.

I neroazzurri si presenteranno a quell'appuntamento forti della doppia vittoria (anche se i bianconeri devono recuperare il match contro il Molassana). Lupo potrà contare sulla vena realizzativa di un Capra al top, andato a sempre a segno nella partite ufficiali, ma allo stesso tempo del ritrovato Boggian e dello spumeggiante Minasso: i tifosi possono iniziare a sognare.