Calcio: il Don Bosco Vallecrosia rinnova il contratto con il Torino Fc Academy per il prossimo triennio (Foto e Video)

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha rinnovato il contratto con il Torino Fc Academy. Un progetto importante che si è concretizzato quest’oggi con la firma dell’accordo e un ‘Open Day’ presso il campo Zaccari di Camporosso.

Una collaborazione che si rinnova per un triennio con l’importante appoggio dell’Amministrazione comunale: “Il comune é al vostro fianco - ha detto il Sindaco Biasi - e ci inorgoglisce essere qui oggi. Il nostro obiettivo é quello di gestire il nostro territorio e la crescita sana dei ragazzi. Siamo molto felici, questa è un’importante conferma che il lavoro fatto dalla società sportiva è un percorso di valorizzazione dello sport, della cultura e del benessere dei ragazzi.”

La volontà del Don Bosco è quella di arricchirsi dal punto di vista tecnico e non solo, per raggiungere le peculiaritá che distinguono una societá calcistica. “Abbiamo deciso di lavorare sulla qualità e non sulla quantitá - spiega la direzione tecnica - dobbiamo essere noi l’esempio i ragazzi. Non si puó pretendere dai nostri giovani che ci vengano dietro nel momento in cui il nostro modello non é quello opportuno.”

Tutto questo è stato confermato dal dirigente del Torino Fc Teodoro Coppola: “Al centro di tutto ci sono i bambini, il Torino crede molto nei propri fanciulli - ha detto - riconosco in questa societá spessore umano, competenze, qualitá di comunicazione e a livello di amministrazione. Credo fortemente in questo progetto, ci credevo prima e ci credo ancora di più adesso.”