Calcio, Promozione. Taggia, inizio importante. Tra i più in forma c'è Iliasse El Kamli: "Ci aspettavamo un avvio così. Mister Siciliano? Con lui mi trovo a meraviglia"

Iliasse El Kamli, esterno difensivo del Taggia, in azione contro il Ceriale (foto Elena Andreo)

Il Taggia ha iniziato il campionato di Promozione in grande stile. I giallorossi, dopo il roboante poker esterno realizzato sul campo dell'Arenzano, si sono ripetuti con il successo di misura e in rimonta in casa contro il Ceriale.

El Kamli show. Tra i più in forma nella compagine giallorossa c'è il giovane e promettente esterno difensivo Iliasse El Kamli, che dopo l'ottima annata alla Sanstevese si sta confermando con mister Siciliano allenatore.

Ma El Kamli si aspettava un inizio così importante? "Sinceramente sì, perché è da inizio agosto che vedo i miei compagni di squadra concentrati e vogliosi di fare bene".

Un feeling speciale a livello calcistico il difensore ce l'ha con il suo tecnico: "Penso che mister Siciliano è uno dei tecnici più bravi che ho mai incontrato: con lui mi trovo a meraviglia".

Domenica c'è l'esame Veloce Savona sa superare: "Domenica contro la Veloce sarà un' altra partita difficile e tosta. Noi partita per partita dobbiamo sempre pensare a fare bene, senza paura. Al momento non posso sapere dove possiamo arrivare, i conti li faremo a fine campionato. Adesso pensiamo solo a fare bene".