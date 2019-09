Freccette: fine settimana intenso per il movimento 'Steel' ligure impegnato nella Coppa delle Regioni

Un fine settimana intenso ha interessato il movimento dello ‘Steel’ in Liguria. Sabato e domenica scorsi a Torino la disputa della Coppa delle Regioni, organizzata dalla FIGF Piemonte, ha visto tutte le regioni sfidarsi per la conquista dell’ambito trofeo.

La vittoria finale è andata alle Marche mentre, per la Liguria la soddisfazione di aver migliorato il risultato ottenuto lo scorso anno dimostrando un continuo trend di crescita. A difendere i colori Liguri. Jojo Tamares (Old Boys), Thomas Hohenester (Werder Diabolik), Mirko Badiale (Old Boys) e Nikolas Hohenester (Werder Diabolik).

Intanto a livello locale ha preso il via venerdì scorso la seconda edizione del Campionato Four.

Nella prima giornata questi i risultati:

Werder Diabolik-Green Planet Steel 9-2 / 19-8

Serial Kille’s-Bastardart’s Steel 8-3 /18-10

Green Planet Dart-Diabolik 3- 8 / 7-18

La classifica: Werder Diabolik, Diabolik e Serial Killer’s 2; Bastard’s Dart, Green Planet Dart e Green Planet Steel 0

Prossimo turno venerdì con il seguente programma:

Diabolik-Serial Killer (Green)

Green Planet Steel-Green planet Dart (Green)

Bastardart’s Steel-Werder Diabolik (San Lorenzo)