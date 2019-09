Pallamano Ventimiglia, esordio con il botto per la Senior. I ragazzi di M'Bouta e Malatino superano il Menton: "Importante vittoria"

CAMPIONATO PACA SENIOR

MENTON-PALLAMANO VENTIMIGLIA 19-27

Pallamano Ventimiglia: Madara (8 parate), Rossi (8 parate), Agnese (3 reti), Benini (5), Benizzoto (2), Bennari (3), Bollo (1), Campuzano (5), Lina (capitano, 6), Punturiero (1), Uras (1). Coach: M'Bouta DT: Pippo Malatino

La Pallamano Ventimiglia debutta con una grande vittoria sul parquet del Menton per 19-27, nel Campionato Senior PACA.

I gialloneri di M'Bouta e Malatino hanno subìto l'emozione dell'esordio, andando sotto ma la reazione è stata importante. Il match cambiava volto e anche grazie alle parate di Madara e Rossi i frontalieri superavano i francesi. Prestazione importante per Poli Lina, autore di sei reti. In evidenza anche Campuzano e Benini a segno per cinque volte a testa. In rete anche Umberto Uras è Luca Punturiero, due rientri importanti.

Queste le parole del DT Pippo Malatino: "Siamo molto contenti di questa importante vittoria, abbiamo pagato l'emozione del debutto, ma grazie ai consigli è l'apporto di Charden, grande conoscitore dell'ambiente, i ragazzi hanno reagito bene ascoltando e mettendo in pratica le indicazioni del nostro coach. Per il nostro allenatore, fortemente voluto da tutto l'ambiente, è un esordio brillante, che lascia presagire una brillante carriera anche come tecnico"