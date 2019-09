Calcio, Coppa Italia Serie D. L'attesa è finita, Sanremese e Savona si giocano il passaggio del turno (ore 15)

Grande appuntamento oggi pomeriggio allo stadio 'Comunale' (calcio d'inizio ore 15.00), quando scenderanno in campo Sanremese e Savona.

Matuziani e striscioni si fideranno per il 32esimi di finale della Coppa Italia Serie D, con in palio il prestigioso passaggio del turno ma un derby da vincere ad ogni costo.

In casa Sanremese c'è entusiasmo per la vittoria ottenuta sul Vado e l'ingresso come collaboratore tecnico di Valentino Papa, un gradito ritorno. Per il match contro il Savona mister Ascoli ha tutta la rosa a disposizione tranne il giovane Martini, potendo far ruotare chi ha giocato di meno.

Sanremese-Savona: i convocati di mister Ascoli

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99), Brizio (’01)

DIFENSORI: Pici (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00), Maggi (’01), Buccino (’02).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati.

ATTACCANTI: Colombi, Lo Bosco, Scalzi, Vitiello, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

Potrete seguire la sfida tra Sanremese e Savona nella web cronaca Live del match su Rivierasport.it e Svsport.it