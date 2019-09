Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Virtus Sanremo, c'è il recupero contro il Borgio Verezzi (ore 20.30)

La Virtus Sanremo ha 45 minuti di tempo per ribaltare il match con il Borgio Verezzi di Coppa Liguria

La Virtus Sanremo scende in campo questa sera (ore 20.30) per recuperare 45 minuti della sfida esterna contro il Borgio Verezzi, valida per la prima giornata del Girone A della Coppa Liguria Seconda Categoria.

La sfida era stata sospesa sull'1-0 per i savonesi, ma un temporale costrette il direttore di gara a rimandare il match.

Questa sera si riparte da quel punteggio, con i matuziani che proveranno a ribaltare il match e rimediare dopo la pesante sconfitta subìta solo tre giorni fa con l'Oneglia Calcio.