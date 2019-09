Calcio, Promozione. Prossimo turno insidioso per le compagini imperiesi: Taggia all'esame Veloce Savona, Ventimiglia a caccia del primo successo

Il prossimo turno del campionato di Promozione mette sul piatto per le squadre imperiesi quattro sfide insidiose e tutte da non sottovalutare.

Il Taggia capolista in coabitazione sarà di scena sul campo della Veloce Savona, un avversario ostico ma che potrebbe regalare la terza vittoria ai giallorossi in altrettanti match giocati. La squadra di mister Siciliano è in forma e proverà a sfruttare l'entusiasmo.

Giornata di campionato importante anche per il Ventimiglia. I ragazzi di mister Luccisano vanno a caccia della prima vittoria in campionato, dopo due pareggi consecutivi. Per la seconda domenica di fila i granata saranno in casa e nel prossimo turno ospiteranno i genovesi della Praese dove sarà vietato sbagliare.

Tornano in campo anche Dianese&Golfo e Camporosso, dopo il turno di riposo forzato per il maltempo. La squadra di Colavito ospita i genovesi del Via dell'Acciaio, mentre la compagine di Luci riceve il Celle Ligure: obiettivo il bottino pieno.