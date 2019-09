Calcio: ieri al ‘Ciccio Ozenda’ 100 ragazzi di Genoa e Ospedaletti per un pomeriggio a tinte aranciorossoblu (Video)

Grande festa di calcio ieri al campo “Ciccio Ozenda”. Alle 17.30 le selezioni giovanili di Ospedaletti e Genoa si sono date appuntamento per un pomeriggio intero a tinte aranciorossoblu. Circa 100 ragazzi dalla leva 2007 alla 2011 hanno incrociato i tacchetti per una serie di amichevoli a 7 e a 9.

Un pomeriggio di allenamento per i ragazzi e di studio per i tecnici sull’onda della partnership tra Ospedaletti e Genoa siglata a inizio stagione e che già in queste settimane sta dando i propri frutti. Nelle prossime settimane saranno gli orange ad essere ospiti del Genoa per un’altra seduta di allenamento e di gara, sempre nell’ottica della crescita tecnica e umana dei calciatori del futuro.

Le due società, quindi, proseguono nel loro cammino fianco a fianco e che, nei prossimi mesi, vedrà sempre nuove iniziative all’orizzonte con un filo diretto a unire l’Ospedaletti e il Genoa.