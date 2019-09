Il settore femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, sabato 28 settembre verso le 16.30 parteciperà all'inaugurazione del nuovo campetto a San Biagio della Cima.

Per l'occasione, le squadre femminili, prima squadra e Juniores, allenate da Ivan Busacca e Claudio De Nunzio giocheranno una partita per inaugurare il nuovo campo a 5 in sintetico.