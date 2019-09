Automobilismo: il pilota sanremese Kevin Liguori difenderà l'Italia alle finali mondiali di 'Legend Cars' negli Usa

Sul circuito "Atlanta MotorsportPark" negli Stati Uniti, il 2 e 3 novembre prossimi andrà in scena la 22a 'Legends World Final'. Nel 2017 la partecipazione del sanremese Kevin Liguori alla finale mondiale sul circuito Finlandese di 'Botniaring' non passò inosservata, riuscendo, dopo un weekend tutto estremamente in salita, a terminare 9°, ovvero nei primi 10 al mondo.

Quest'anno, la LegendsCarsUS, casa madre della categoria, ha deciso di rientrare in terra natia, scegliendo 'Atlanta MotorsportPark', circuito molto tecnico e con molteplici cambi di pendenza. Curvoni ciechi, e passaggi dove la fiducia nel mezzo e la conoscenza del tracciato devono far da padroni, contraddistinguono il circuito americano. Circuito che metterà a dura prova il campione italiano 2017/2018, Kevin Liguori, che insieme ai suoi colleghi: Luca Ferrario, Enrico Ferrario, Jacopo Monti e Simone Bonci, avrà la responsabilità di difendere il tricolore.

"Quest'anno il campionato italiano è stato davvero disastroso - ha detto Kevin - ma la sfortuna ha giocato la sua grossa parte. Il primo round di Cremona l'ho vinto senza grosse difficoltà, ma nel 2° a Varano ho avuto problemi elettrici fin dalle prove libere. Poco prima di gara 2 ho risolto il problema, ma 20 piloti mi separavano dalla vetta della classifica. Ho fatto una gara strabiliante e, in soli 11 giri ero a meno di 3 decimi dalla prima posizione. Peccato che, per una scorrettezza in fase difensiva del pilota in prima posizione, sono uscito fuori pista danneggiando la vettura e non potendo più rientrare. Poi un bullone si è svitato nel 3° Round - continua Kevin - ma una bellissima lotta mi ha fatto vincere il 4°M poi altri problemi nel 5°. Purtroppo non è il mio anno, e lo accetto. Il livello si è alzato molto, ed è una grande cosa per il campionato".

La vera notizia è giunta a giugno, quando Kevin ha ricevuto l'invito per la finale mondiale in terra americana. Subito è partita la ricerca degli sponsor, per garantirgli un posto: "Ma il team è stato veramente fantastico, dandomi un grosso, grosso aiuto per avermi a tutti i costi con loro. Non posso far altro che ringraziare veramente di cuore il boss Adriano Monti (titolare del circuito di Castelletto Di Branduzzo), Sistel Telecomunicazioni di Danilo Laura, Costa Ligure di Viale Daniele e tutti gli altri amici che mi hanno aiutato con piccoli ma importantissimi investimenti".

In questo momento Kevin si trova in 5° Posizione nella classifica del Campionato Italiano, quando oramai mancano 2 appuntamenti al termine, ma essendo ormai fuori dai giochi matematicamente, non è più il suo obiettivo, per concentrarsi e preparare al meglio la finale mondiale.