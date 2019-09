Tappa a Sanremo ieri per le 65 vetture d'epoca che partecipano al 'Sea Sun Rally' tra Milano e Saint Tropez (Foto)

Sosta a Sanremo, nel corso della notte per i partecipanti al ‘Sea Sun Rally’, partito da Milano e che toccherà anche le località francesi di Montecarlo e Saint Tropez, dove è previsto l’arrivo.

Circa 65 auto d’epoca, che nel millennio precedente hanno partecipato ad epiche gare rallistiche, si sono date appuntamento a Milano per la partenza e la ‘discesa’ verso la costa. Ieri sera gli equipaggi si sono fermati nella città dei fiori, tappa quasi obbligata per i trascorsi di Sanremo nell’ambito delle corse su strada.

Le vetture sono state parcheggiate all’hotel Londra dove gli equipaggi hanno soggiornato nel corso della notte. Questa mattina ripartiranno alla volta della Costa Azzurra: prossima tappa il Principato di Monaco, altra località ‘Doc’ per il rally e, quindi, via verso Saint Tropez, per l’arrivo finale.