Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Virtus Sanremo tra sfortuna e pali centrati: "Siamo soddisfatti, ora testa alle prossime partite"

La Virtus Sanremo si porta a casa un buon punto nel match esterno contro il Borgio Verezzi, nel recupero della Coppa Liguria Seconda Categoria.

Un 2-2 maturato nei secondi 45 minuti dai biancoazzurri, dopo lo svantaggio maturato tre settimane fa, quando il match su sospeso per un forte temporale: "Siamo stati ancora una volta sfortunati. Come domenica scorsa contro l'Oneglia con pali, rigore sbagliato e salvataggi sulla linea - sottolineano dal sodalizio matuziano - ancora una volta i pali ed i salvataggi ci hanno negato la vittoria. Ottima contro il Borgio Verezzi è stata la prova dei più giovani, con in campo ben sei tra 2001 e 2002. Proprio il giovane Alessandro Celotto si è distinti e in soli 12 minuti è riuscito a fare goal ed a centrare il palo all'ultimo secondo".

"Siamo soddisfatti per la partita, non era facile partire dallo 0-1 ed in soli 45 minuti ribaltare il risultato. Ora testa alle prossime due partite in casa contro Oneglia e poi il Borgio Verezzi. Nota positiva i recuperi di parecchi giocatori tra tutti Marco Panessa".