Calcio, Promozione. Ventimiglia, ostacolo Praese da saltare. Scognamiglio: "Tutte le partite sono da prendere con la giusta concentrazione e preparazione"

Claudio Scognamiglio, portiere del Ventimiglia, impegnato in una spettacolare parata (foto Eugenio Conte)

PROMOZIONE: ASPETTANDO... VENTIMIGLIA-PRAESE

Il Ventimiglia domenica pomeriggio (ore 15.00, stadio 'Morel') sfiderà la Praese per la seconda partita consecutiva tra le mura amiche.

"Nessuna preoccupazione, contro la Praese partita difficile". I granata hanno iniziato la stagione con due pareggi, frutto delle divisioni di posta con Ceriale e Bragno, ma realizzando un grande calcio nonostante qualche cosa da rivedere nel pacchetto arretrato: ad analizzare la situazione e il match contro i genovesi è il portiere dei granata Claudio Scognamiglio.

Claudio, due punti in altrettante partite: sei preoccupato per questo inizio con il freno a mano tirato? "Non siamo preoccupati, perché dietro ai due pareggi ci sono state due buone prestazioni e la squadra ha avuto il giusto approccio e reazione".

Domenica arriva la Praese: che avversario ti aspetti? "Tutte le partite sono da prendere con la giusta concentrazione e preparazione. Domenica mi aspetto una partita difficile, ma sono sicuro che l'affronteremo con le giuste motivazioni".

Secondo te c'è qualcosa da perfezionare nella fase difensiva? "Con 4 gol in 2 partite parlano i numeri. Dobbiamo migliorare come squadra tutta la fase difensiva".

Come valuti il tuo inizio di stagione? "Sono molto autocritico, sono tranquillo solo quando le partite le vinciamo senza prendere gol".