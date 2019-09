Calcio, Serie D. Sanremese, che fascino la sfida con la Lucchese: biancoazzurri a caccia del grande colpo

La Sanremese è pronta all'affascinante sfida sul campo della Lucchese, nello stadio 'Porta Elisa' che in passato ha visto anche squadre blasonate nei campionati di Serie B disputati dai rossoneri.

Momento felice. Dopo la vittoria contro il Vado e il passaggio del turno in coppa sul Savona ai rigori, i biancoazzurri si rituffano nel campionato provando ad ottenere un colpo che lancerebbe i matuziani in classifica. La graduatoria al momento recita 5 punti ma quello A non è un girone impossibile. L'avversario di domenica pomeriggio non è partito nei migliori dei modi. I toscani hanno ottenuto nei primi 360 minuti di gioco solo tre punti.

Coppa Italia. La Sanremese sarà impegnata nei sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie D sul campo del Chieri, match insidioso che arriverà in un momento intenso.