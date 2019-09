Pallamano Ventimiglia, ricca l'agenda del fine settimana: spicca il match degli Under 17 contro il Mougins

La Pallamano Ventimiglia si prepara ad un altro fine settimana ricco di emozione per tutte le squadre giallonere: analizziamo l'agenda delle compagini frontaliere.

Senior. Turno di riposo per la squadra Senior, dopo l'esordio vincente a Menton della scorsa settimana in campionato. Nel prossimo turno sarà sfida al temibile Toulon.

Under 17. Riflettori puntati sulla compagine giallonera Under 17 che avranno un ostacolo non semplice da saltare. La squadra ha dato un senso alla propria stagione vincendo il match scorso, sfideranno il Mougins.

Under 11. La compagine Under 11 è impegnata nel torneo prestigioso 'Fouconis' a Nizza, affrontando avversari delle Alpi Marittime.

Settore femminile. La grande novità per la Pallamano Ventimiglia in questa stagione è l'attività femminile: "Abbiamo qualche elemento interessante che aggregheremo alle squadre del progetto Levant 06. Ci sono quattro nostre ragazze che parteciperanno al torneo 'Audoin' a Grasse".