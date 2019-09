Pallanuoto femminile. Rari Nantes Imperia, domenica amichevole pre campionato a Torino

Prosegue la preparazione della Rari Nantes Imperia al campionato di Serie A2. Dopo la vittoriosa trasferta svizzera, le giallorosse saranno impegnate a Torino nella giornata di domenica 29 settembre.

I test-match vedranno opporsi la Aquatica Torino: formazione neo-promossa in Serie A2, a braccetto con la Rari. Nella scorsa stagione, le imperiesi avevano vinto sia la partita di andata che quella di ritorno contro le piemontesi, nella 'Regular Season'.

Oltre alla Prima Squadra, ci sarà spazio anche per testare le condizioni delle giovanissime Under 15. Anche esse dovrebbero ritrovare il sodalizio torinese nel girone di campionato.

Gli allenamenti con partita saranno: alle ore 9.30 ed alle ore 14.30 per la Prima Squadra ed alle 11.30 ed alle 16 per le Under 15.