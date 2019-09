Calcio, Eccellenza. Imperia, scatta la missione Albenga. La carica di mister Lupo: "Partita che vale tre punti, vogliamo far felici i nostri tifosi"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... ALBENGA-IMPERIA

Grande sfida domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) al 'Riva' dove di fronte ci saranno Albenga e Imperia, le due compagini ponentine ambiziose e che puntano ad un campionato di vertice.

"Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi". In casa neroazzurra c'è grande entusiasmo, viti i risultati importanti di questo inizio stagione: alla vigilia del derby è mister Alessandro Lupo ad analizzare un match non come gli altri.

Mister, domani c'è la missione Albenga: quanto vale per l'Imperia questa partita? "Questa partita vale tre punti abbinati ad una partita speciale per i nostri tifosi. Diamo il giusto peso, ma è chiaro che metteremo qualcosa in più per far felice la nostra gente".

Siamo solo alla terza, ma secondo te questo può essere un match già importante? "Non sarà assolutamente una partita determinante, ma importante che ci deve aiutare a proseguire nel nostro percorso".

Avete migliorato anche in difesa: secondo te con una vittoria domani potreste dare un segnale importante? "Siamo consapevoli nei nostri mezzi, ma dobbiamo sempre correre più degli altri. Possediamo di una grande qualità, quindi possiamo fare grandi cose. La fase difensiva è sempre stata ottima, si attacca in undici e si difende in undici quindi non c'erano problemi prima e neanche ora. C'è da lavorare tanto come stiamo facendo per migliorarci di partita in partita".

Sei pronto a riproporre Minasso e Capra con Boggian o hai in mente un po' più di copertura? "Nessuna copertura, noi giocheremo come dobbiamo giocare. Al momento non sono ancora sicuro chi partirà dall'inizio, in quanto voglio tenere tutti sulla corda".

In casa Imperia c'è stato un lutto e mister Lupo vuole fare le condoglianze all'attaccante Boggian: "Colgo l'occasione per far le condoglianze al nostro giocatore Boggian che ha perso la mamma".