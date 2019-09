Calcio giovanile, Juniores Regionali 2°Livello. Dianese&Golfo, passo falso interno. Torregrossa: "Complimenti ai nostri avversari, dobbiamo migliorare sotto il profilo caratteriale"

La Dianese&Golfo non riesce a portare un risultato positivo nella sua prima partita nel campionato Juniores Regionale 2°Livello.

Il derby va al Don Bosco Valle Intemelia con un 2-3 rocambolesco, dove ai giallorossoblu non bastano le reti messe a segno da Fatnassi e Neyra dopo un ottimo primo tempo finito in vantaggio.

Nel post partita tutta l'amarezza di mister Davide Torregrossa: "Purtroppo per alcune disattenzioni ed errori individuali abbastanza banali abbiamo paradossalmente buttato via anche una potenziale vittoria. Nessuna delusione e nessun alibi, non abbiamo giocato male ma dobbiamo migliorare soprattutto sotto il profilo caratteriale ed essere più cattivi sotto porta. Oggi le occasioni per fare goal sono state tante ed alcune clamorosamente fallite.

Complimenti al Don Bosco Vallecrosia per la vittoria, non hanno rubato nulla giocando a viso aperto e creando pericoli".