Calcio giovanile, Juniores Regionali 2°Livello. Don Bosco Valle Intemelia, è una partenza col botto. La gioia di Aurisano: "Grandissima partita di spessore. Vittoria meritata"

Il Don Bosco Valle Intemelia si regala la grande impresa sul campo della Dianese&Golfo e nonostante la doppia espulsione di Giovinazzo e Gigli (come i padroni di casa), i biancorossi piegano in rimonta i giallorossoblu.

Una tripletta dello scatenato Cosma (due rigori e una splendida punizione) regala il successo alla squadra di mister Nicola Aurisano che nel post match esalta la prova dei suoi ragazzi:

"Grandissima partita di spessore e di carattere in dieci dopo venti minuti. Sotto di un gol abbiamo pareggiato su rigore con Cosma ma siamo stati rimontati dalla Dianese&Golfo. Nel secondo tempo siamo rientrati agguerriti e determinati a capovolgere il risultato, realizzando ancora con Cosma un grande goal su punizione.

Dopo l'espulsione di Gigli è uscito il nostro grande cuore e il carattere di questo gruppo. Lusini entrando in area è stato atterrato procurandosi il rigore calciato magistralmente da Cosma per la sua tripletta personale. Ottima la nostra difesa nel finale, riuscendo a portare via questa prima vittoria meritatissima".