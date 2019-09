Calcio. I pronostici di Antonio Tomeo: "Lucchese-Sanremese da tripla. Ospedaletti e Taggia favorite. Albenga-Imperia? Da pareggio"

L'ex bomber Antonio Tomeo realizza la schedina sulle squadre della provincia, impegnate nel pomeriggio di domenica dalla Serie D alla Coppa Liguria Seconda Categoria: ecco i suoi pronostici.

SERIE D: LUCCHESE-SANREMESE. "Partita bellissima per la Sanremese al 'Porta Elisa' contro la Lucchese: sfida 1X2".

ECCELLENZA: ALBENGA-IMPERIA. "Big match ad Albenga, con in campo due quadre che alla fine lotteranno per la promozione. Ho troppi amici da ambo le parti, quindi dico pareggio".

ECCELLENZA: OSPEDALETTI-RIVASAMBA. "L'Ospedaletti ritorna in casa e quindi penso che contro il Rivasamba la partita sia alla portata degli orange e finirà con una vittoria per gli uomini di Caverzan".

PROMOZIONE: VELOCE SAVONA-TAGGIA. "Taggia in grande salute, Veloce una squadra molto giovane. Sarà una partita tirata, magari sofferta, ma gli uomini di Siciliano penso che la spunteranno anche sul campo dei savonesi".

PROMOZIONE: VENTIMIGLIA-PRAESE. "Per il Ventimiglia in casa con la Praese prevedo una vittoria della giovane squadra granata, ma con due attaccanti molto bravi quali sono Ventre e Salzone".

PROMOZIONE: DIANESE&GOLFO-VIA DELL'ACCIAIO. "La Dianese&Golfo ha una partita impegnativa, ma dovrà cercare di portare la prima vittoria a casa contro una squadra che può battere sicuramente".

PROMOZIONE: CAMPOROSSO-CELLE LIGURE. "Giocare a Camporosso non è facile, perché la squadra allenata da luci ha giocatori importanti per la categoria. Per il Celle Ligure non sarà facile fare punti su un campo difficile".

COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA: SOCCER BORGHETTO-DON BOSCO VALLE INTEMELIA. "Tra Soccer Borghetto e Don Bosco Valle Intemelia sarà una partita equilibrata che possono vincere entrambe le squadre".

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA: VIRTUS SANREMO-ONEGLIA CALCIO. "Partita interessante con due compagni abbastanza forti. L'Oneglia Calcio è sicuramente una squadra quadrata che ha già fatto sette punti. Penso che la squadra di Bella possa vincere a Sanremo".