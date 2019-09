Calcio, Promozione. Camporosso, arriva il Celle Ligure e mister Luci avvisa i suoi ragazzi: "Ottima squadra, ma giochiamo in casa e vogliamo fare punti"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... CAMPOROSSO-CELLE LIGURE

Il Camporosso torna in campo con la grande occasione domenica pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00), quando i rossoblu sfideranno un Celle Ligure che ha iniziato con il piede sbagliato: analizza la sfida contro i giallorossi alla vigilia il tecnico Carmelo Luci.

Mister Luci, sia voi che il Celle Ligure avete dovuto stare fermi domenica: sarà una partita aperta? "Sì sono d'accordo che sarà una partita aperta, noi avremo qualche assenza importante e non sarà facile. Sicuramente chi andrà in campo si farà valere dando il massimo".

Che avversario ti aspetti? "Il Celle Ligure è un'ottima squadra, ha fatto una Coppa Italia importante dove ha vinto tutte le partite e contro il Varazze prima di cedere in larga misura era andata in vantaggio per 2-0. Hanno un attaccante importantissimo e un bravissimo allenatore per questa categoria, ma noi giochiamo in casa e vogliamo fare punti".

Quanto può penalizzare il fatto di non aver giocato domenica scorsa? "Purtroppo abbiamo saltato la sfida di domenica scorsa contro il Legino, questo è un po' penalizzante. Ma siamo in casa e davanti al nostro pubblico dobbiamo sbagliare pochissime partite. Ho visto i ragazzi motivati questa settimana e sicuramente sono pronti a fare bene".

Ti aspetti dei miglioramenti rispetto alla vittoria sulla Loanesi? "I miglioramenti ci devono essere per forza, altrimenti si fa fatica. Se non ci si migliora difficilmente in questo campionato si fa strada: i ragazzi ci stanno mettendo tanto impegno e questa è la cosa più importante".