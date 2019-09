Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, sfida al Via dell'Acciaio. Luca Garibbo: "Abbiamo l'occasione per riscattarci"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... DIANESE&GOLFO-VIA DELL'ACCIAIO

La Dianese&Golfo torna in campo dopo la settimana di pausa forzata sfidando domani pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15.00) tra le mura amiche del 'Marengo', l'insidiosa compagine del Via dell'Acciaio.

"Occasione per riscattarci". I genovesi sono un'autentica novità per i giallorossoblu e alla vigilia di una sfida già importante, è il centrocampista Luca Garibbo ad analizzare la situazione.

Luca, siete partiti un po' con il freno a mano tirato, sei fiducioso per questa stagione? "Sono molto fiducioso, crediamo tanto in quello che facciamo in settimana. Purtroppo non siamo partiti come desideravamo e per di più in casa, ma comunque era solo la prima partita. Domani abbiamo l'occasione per riscattarci".

Vi ha penalizzati non aver giocato domenica scorsa? "Non credo, anche se scendere in campo sarebbe stato meglio".

Arriva il Via dell'Acciaio: che avversario vi aspettate? "Sinceramente non conosco la squadra, noi dobbiamo pensare a noi stessi e i risultati arriveranno".

Come valuti il tuo inizio di stagione? "E' presto per dare dei giudizi. Cerco di dare il meglio ogni domenica per il bene della squadra sperando che serva per raggiungere grandi obbiettivi".