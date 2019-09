Formula 1. GP Russia, ancora Charles Leclerc: il monegasco firma la quarta pole consecutiva

Un'altra prestazione maiuscola in qualifica per Charles Leclerc, che sul circuito di Sochi in Russia piazza nuovamente la sua Ferrari davanti a tutti. Accanto a lui partirà la Mercedes di Hamilton, staccato di 402 millesimi, terzo Vettel che paga 23 millesimi dall'inglese campione in carica: sarà la stessa line up di partenza del GP di Singapore.

Il monegasco si conferma il pilota con più partenze al palo in questo campionato, salendo a quota 6. Continua l'ottimo stato di forma del giovane pilota vestito di rosso, determinato nel dare la caccia al gradino più alto del podio.

La Ferrari aveva già ottenuto in passato la Pole Position in Russia (Vettel nel 2017 quando in gara arrivò secondo), ma le prime cinque edizioni sono state tutte vinte dalla Mercedes. Un tabù da sfatare, ma Leclerc è il primo pilota dopo Michael Schumacher nel 2000 a fare 4 pole consecutive in campionato.