Calcio, Eccellenza, 3a giornata. Spicca Albenga-Imperia. Pietra Ligure, trappola Rapallo/Rivarolese

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una terza giornata molto interessante, scattata nel pomeriggio di ieri col il colpo esterno della Cairese per 1-3 sul campo del Finale portando momentaneamente i gialloblu in testa alla classifica: potrete seguire tutto nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il campo principale sarà il 'Riva', dove Albenga e Imperia si giocano una partita che mette già in palio punti pesanti: i bianconeri, con una partita in meno, vogliono la prima vittoria mentre i neroazzurri proveranno a proseguire l'ottimo avvio. Il Pietra Ligure va a caccia dei primi punti in campionato, ma davanti ci sarà il match trappola interno contro il Rapallo/Rivarolese.

Turno di campionato interno per Alassio FC e Ospedaletti: gialloneri e orange ospitano Athletic Club Liberi e Rivasamba. Torna in campo il Sestri Levante dopo la pausa forzata della scorsa settimana, con i corsari impegnati nella tana del Busalla. Angelo Baiardo e Genova Calcio ospitano Campomorone Sant'Olcese e Molassana.