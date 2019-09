Calcio, Eccellenza. Ospedaletti-Rivasamba 1-5: brutto scivolone per gli orange, cinquina dei genovesi

ECCELLENZA - 3^GIORNATA -

OSPEDALETTI-RIVASAMBA 1-5

Reti: 11' 16'Paterno (R) 30'Monteverde (R) 83'Barbieri (R) 85'Fontana (R, rigore) 89'Fici (O)

Ospedaletti (3-4-3): Frenna; Al. Negro, E. Ambesi, An. Negro; F. Sturaro, Cambiaso, Schillaci, Mamone; Foti, Espinal, Galiera. A disposizione (Ventrice, Allegro, Facente, Fici, V. Cassini, Agnese, Alasia, Aretuso, S. Cassini). Allenatore: Caverzan

Rivasamba (4-3-3): Raffo; Porro, Sanguineti, Monteverde, Scarpino; Latin, Severi, Costa; Fontana, Paterno, Ivaldi. A disposizione (Molinelli, Mazzino, Defilippi, Busi, Gabelli, Lessona, Barbieri, Motto, Vottero). Allenatore: Del Nero

Arbitro: Fanciullacci di Savona

Sconfitta a larga dimensione per l'Ospedaletti che tra le mura amiche contro il Rivasamba cede per 1-5.

Un risultato a sorpresa ma mai messo in discussione dagli ospiti, andati subito avanti grazie alla doppietta di Paterno (tra il minuto 11 e il minuto 16). Al 30' genovesi già al tris con Monteleone.

Nella ripresa Barbieri cala il quarto goal al 83' e un rigore di Fontana sigla la cinquina del Rivasamba al 85'. Nel finale, al minuto 88, la rete orange ad opera di Fici. Sconfitta pesante per l'Ospedaletti che resta ultima in classifica a quota zero punti.