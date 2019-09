Calcio, Promozione, 3a giornata. Taggia, esame Veloce Savona. Da seguire Bragno-Legino e Arenzano-Ceriale

Il campionato di Promozione mette sul piatto una terza giornata dai mille contorni, per un turno che potrete seguire oggi pomeriggio nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il Taggia vuole continuare nel suo momento importante anche sul campo della Veloce Savona. Per il Varazze esame interno da grande contro il temibile Serra Riccò. Partite insidiose per Bragno e Ceriale: biancoverdi in casa contro il Legino, biancoblu sul campo dell'Arenzano.

Ventimiglia e Camporosso vanno a caccia dei successi interni contro Praese e Celle Ligure, mentre la Loanesi proverà ad ottenere i primi punti in campionato nella trasferta contro la Sestrese. La Dianese&Golfo torna in campo dopo lo stop forzato della scorsa settimana ospitando il Via dell'Acciaio.