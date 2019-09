Calcio, Promozione. Primo stop stagionale per il Taggia. Siciliano: "Creato tanto ma finalizzato poco"

Prima sconfitta in campionato per il Taggia che cade di misura sul campo della Veloce Savona. I giallorossi cedono così il passo in testa e vengono staccati dal Varazze.

Nel post partita ecco l'analisi di mister Simone Siciliano: "Non sono nè deluso nè amareggiato - dichiara il tecnico al fischio finale - saranno tante le partite che non andranno nel verso giusto. Abbiamo creato tanto, ma finalizzato non bene e non solo con le punte: sicuramente è una sconfitta inattesa".

Siciliano torna sull'episodio chiave del match del rigore dato e poi non assegnato: "Abbiamo fatto goal su rigore, con il tiro ribattuto dal portiere, ma il direttore di gara ha fischiato prima che la palla fosse entrata: ci dà subito la rete, poi dice che la palla ha preso la traversa su parata a fin di palo. Tutto questo mi sembra difficile, a fine partita mi ha detto che è stato un errore suo, ma oramai non poteva farci niente: una cosa così penso di non averla mai vista".