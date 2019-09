Calcio, Promozione. Ventimiglia, pari beffa contro la Praese: non bastano ai granata Scappatura e Ventre

PROMOZIONE: VENTIMIGLIA-PRAESE 2-2

Delusione a fine gara in casa Ventimiglia che sperava nella prima vittoria in campionato, non facendo i conti però con una Praese mai doma che seppur ridotta in 10, per l'espulsione all'88' di Stabile per doppia ammonizione , riusciva con l'ultima azione a pervenire meritatamente al pareggio.

I frontalieri, non hanno disputato una bella partita, svolgendo un gioco farragginoso, con poche idee e di conseguenza poche occasioni da rete,rispetto la gara scorsa, facendo così un passo indietro.Gli ospiti , già in vantaggio all '8': dopo un batti e ribatti al limite dell'area, il più lesto è Minardi a riprendere la sfera e scagliarla nell'angolino alto.

La prima vera occasione per il Ventimiglia è su punizione con lo specialista Ventre che impegna il portiere Cannavo' verso l'incrocio dei pali ( 29').Il pareggio, giunge al 37', un tiro di Ventre è respinto dal portiere, la palla finisce agli attaccanti ventimigliesi che con Scappatura, l'appoggia in rete.

Nella ripresa, si attende un Ventimiglia più tonico, invece è la Praese che più volte si presenta nell'area dei locali.In un paio di minuti ( fra il 52' e il 53'), tirano a rete con Minardi, sull'uscita del portiere, con Fabris, tiro alto e poi Barabino con respinta di Scognamiglio.Il portiere granata, sfodera le sue qualità su una conclusione di Minardi al 63'.

Nel momento migliore per gli ospiti, come spesso accade nel calcio, il Ventimiglia passa in vantaggio.Al 70', Ventre batte una punizione di precisione: la palla, passa fra le gambe della barriera e va' ad infilarsi nell'angolino basso. La gara sembra incanalarsi a favore dei padroni di casa sopratutto quando, all'88' gli ospiti rimangono in 10.

A sorpresa, nello stupore generale, la Praese pareggia al 95'.Spiove un pallone nell'area intasata del Ventimiglia e Perego, ben appostato , mette nell'angolo basso.Terzo pareggio consecutivo per i frontalieri, non è il giusto trend per risalire la china, occorre una svolta.