Calcio, Promozione. Ventimiglia-Praese 2-2: clamorosa beffa in pieno recupero per i granata!

PROMOZIONE - 3^GIORNATA -

VENTIMIGLIA-PRAESE 2-2

Reti: 8'Minardi (P) 43'Scappatura (V) 75'Ventre (V) 95'Morando (P)

Ventimiglia (4-2-3-1): Scognamiglio; A. Sammartano, Addiego, Serra, Ierace; Leggio, Musumarra; L. Sammartano, Ventre, Salzone; Scappatura. A disposizione (Zunino, Giglio, Lembo, Micu, D. Rea, Roldan, A. Rea, Peirano, Oliveri). Allenatore: Luccisano

Praese (4-3-3): Cannavò; Forte, Raso, Parodi, Cinardo; Pinna, Fabris, Stabile; Morando, Minardi, Barabino. A disposizione (Scarcella, Pavone, Canton, Spallarossa, Perego, Zingaro, Verardo, Sabor, Biancheri). Allenatore: Carletti

Arbitro: Isnardi di Albenga

Il Ventimiglia non riesce a portare a casa la prima vittoria in campionato e viene beffato in pieno recupero dalla Praese.

La squadra di Luccisano parte male e subisce al 8' la rete dello svantaggio. La reazione è importante e ancora una volta i frontalieri recuperano la situazione di svantaggio con la rete di Scappatura.

Nella ripresa padroni di casa in vantaggio con Ventre, ma in pieno recupero gli ospiti trovano il pareggio. I granata salgono a quota 3 punti in classifica.